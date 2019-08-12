"العولقي" يعلق على الانتصارات التي حققتها قوات المقاومة الجنوبية بعدن

علق عضو هيئة رئاسة المجلس الإنتقالي الجنوبي سالم ثابت العولقي، على الانتصارات التي حققتها قوات المقاومة الجنوبية في عدن وكتب عبر تويتر: "عدن تتنفس حرية والعيد عيدين".

وأشاد المدون السعودي البارز منذر آل الشيخ مبارك، اليوم، بالمجلس الانتقالي الجنوبي، مُهاجمًا في الوقت ذاته حزب الإصلاح.

وقال في تغريدة عبر "تويتر": "لم أتحدث عن مايجري في اليمن وعدن طوال الفترة الماضية وكنت أنوي أن لا أتحدث ولكن جاءت لي خاطرة صغيرة بعد استجابة المجلس الإنتقالي للتحالف فوددت طرحها بين يديكم! لو كان لدى الإصلاح عشر ما لدى الإنتقالي من مسؤولية لحرر الشمال في ساعات!! هل تابعت سهامهم يوم أمس لمن وجهت؟ هم الخطر".