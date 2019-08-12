السيسي يغرد بشأن سر "القوة العظيمة"

وجه الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم الاثنين، عبر تغريدة نشرها في حسابه على "تويتر" بمناسبة اليوم العالمي للشباب، "تحية اعتزاز وتقدير لشباب مصر المتحمس الواعد".

وأكد السيسي في تغريدته أن "مصر عازمة على الاستمرار في دعم شبابها وإعدادهم بالشكل الذي يحقق بهم مستقبلا أفضل للبلاد".

واعتاد السيسي أن يشرف شخصيا على حضور فعاليات مؤتمرات الشباب في مصر للبحث في المشكلات التي يواجهونها ودعمهم، إذ يراها "منصة فاعلة" للتواصل المباشر بينه وبينهم و"إحدى آليات النقاش والتفاعل بين الدولة والشباب".