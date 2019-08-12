اخبار العالم / أخبار السودان اليوم

بيل باق في ريال مدريد حتى إشعار آخر

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements
تراجع مدرب زين الدين زيدان، عن قرار التخلص من لاعبه الويلزي جاريث بيل، مؤكدا بقاء اللاعب مع النادي الملكي في الموسم الجديد.

سبق للمدرب الفرنسي أن اعترف بعدم حاجته لخدمات لاعب توتنهام السابق، ليتلقى الويلزي عرضا للانتقال لأحد أندية الدوري الصيني، لكن في النهاية لم تتم الصفقة، لعدم موافقة فلورنتينو بيريز على قيمة العرض.

وكان الفرنسي قد تحدث في بداية جولة الميرينجي الصيفية في كندا والولايات المتحدة الأمريكية، عن أن اللاعب ليس ضمن مخططات الفريق.

وبعد الهزيمة أمام روما بركلات الجزاء الترجيحية في آخر مباراة ودية للريال قبل ضربة بداية موسم الليغا، قال زيدان للصحفيين: "إن خاميس رودريغيز وجاريث بيل جزءا من مشروع ريال مدريد، هذا هو الفريق الذي سنبدأ به الليغا".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بيل باق في ريال مدريد حتى إشعار آخر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا