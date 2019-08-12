إيران تؤكد استعدادها للامتثال للاتفاق النووي

وقال خلال حديثه في المنتدى الاقتصادي لبحر قزوين، الذي يعقد في جمهورية تركمانستان: ”إن الجمهورية الإسلامية مستعدة للتعاون مع جميع دول العالم والامتثال الدقيق للاتفاقيات المبرمة بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة“.
وأضاف جهانغيري بحسب ما نقلت عنه وسائل إعلام رسمية إيرانية، أن الجانب الأمريكي يطبق سياسة تزعزع استقرار المنطقة، مبينًا أن ”استقرار وأمن مضيق هرمز هو الخط الأحمر الإيراني“.
وفي يوليو 2015، وقعت إيران وستة وسطاء دوليين – روسيا والولايات المتحدة والمملكة المتحدة والصين وفرنسا وألمانيا – ما يسمى بـالاتفاق النووي، التي فرضت سلسلة من القيود على البرنامج النووي الإيراني؛ بهدف استبعاد بعدها العسكري المحتمل، في مقابل رفع العقوبات الدولية.
وعلى الرغم من أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية أكدت أن طهران امتثلت للمعاهدة، فقد تخلت الولايات المتحدة عنها في مايو 2018، متهمة إيران بمواصلة تطوير أسلحة نووية، وإعادة تطبيق العقوبات الصارمة ضد إيران.
ويصر رئيس الولايات المتحدة، دونالد ترامب، على مناقشة اتفاق جديد مع إيران دون وضع شروط مسبقة، لكن طهران تربط بداية عملية التفاوض برفع العقوبات.
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