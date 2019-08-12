اخبار العالم / أخبار السودان اليوم

الموعد والقنوات الناقلة لمباراة النصر والوحدة بدوري أبطال آسيا

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements
يتجدد التنافس بين النصر السعودي والوحدة الإماراتي، عندما يلتقيان في إياب دور الـ16 بدوري أبطال آسيا، اليوم الإثنين.

وتقام المباراة الساعة 18:40 بتوقيت مكة المكرمة، 17:40 بتوقيت القاهرة.

وتنقل المباراة على قناتي beIN SPORTS HD 1، والكأس 3 HD.

وانتهت مباراة الذهاب بالتعادل 1/1 في .

ويحتاج النصر إلى الفوز أو التعادل بأكثر من 1/1، في حين يحتاج الوحدة إلى الفوز أو التعادل 0/0 للتأهل إلى ربع النهائي.

Advertisements

ويلتقي الفائز من هذه المباراة في ربع نهائي دوري أبطال آسيا مع المتأهل من مباراة السد والدحيل القطريين.

وأكد المدرب البرتغالي روي فيتوريا، مدرب النصر، أن التعادل في الذهاب لن يمثل عائقًا أمام إمكانية التأهل لربع نهائي البطولة، وأوضح في مؤتمر صحفي قبل المباراة، ”فرصتنا في التأهل قائمة بمباراة الغد، رغم تعادلنا في الذهاب، وإهدارنا الفوز، ولكن لكل مباراة ظروفها الخاصة، ونحن حضرنا إلى أبوظبي للتأهل“.

وأضاف: ”أثق في قدرات فريقي على إحراز الأهداف، رغم أن المباراة خارج ملعبنا، ولدينا عناصر قادرة على حسم المواجهة لصالحنا، وسنسعى بكل قوتنا للبقاء في البطولة“.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الموعد والقنوات الناقلة لمباراة النصر والوحدة بدوري أبطال آسيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا