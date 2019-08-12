ونقلت الصحيفة، عن مسؤولين في مكتب رئيس الوزراء، قولهم إنهم واثقون من أن الرئيس الأمريكي ترامب سيقوم بالإعلان قبل الانتخابات في أيلول/ سبتمبر والمساهمة في حشد دعم اليمين لنتنياهو.
وقال مصدر في مكتب رئيس الوزراء: ”قبل الانتخابات سيحدث شيء ما. سيكرر الرئيس ترامب تصريحات فريدمان وغرينبلات بكلماته الخاصة. سيكون الأمر دراماتيكيًا“.
وأشارت الصحيفة، إلى أنه ”في حين لا يمكن لنتنياهو أن يتخذ مثل هذه الخطوة الدبلوماسية بعيدة المدى في الوقت الذي يقود فيه حكومة انتقالية، فإن مكتب رئيس الوزراء يضغط للحصول على دعم من ترامب لهذه الخطوة، مما يمكّن نتنياهو من أن يعد ناخبيه في اليمين بأنه سيقوم بتوسيع السيادة الإسرائيلية لتشمل المستوطنات إذا تم انتخابه مرة أخرى رئيسًا للوزراء“.
ووفقًا للصحيفة، سيشكل هذا الإعلان تحولًا دبلوماسيًا ثالثًا بعيد المدى من قبل البيت الأبيض في أقل من عامين، بعد أن اعترف ترامب بالقدس عاصمة لإسرائيل في العام 2017 ونقل سفارة بلاده الى هناك، واعترافه بالسيطرة الإسرائيلية على مرتفعات الجولان في وقت سابق من هذا العام، قبل فترة قصيرة من الانتخابات العامة السابقة.
وخلال حملته للانتخابات العامة في نيسان/ أبريل، تعهد نتنياهو بضم المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية تدريجيًا، وهي خطوة يدعمها منذ وقت طويل جميع المشرعين تقريبًا في تحالفه من الأحزاب اليمينية والدينية، وقال إنه يأمل فعل ذلك بدعم الولايات المتحدة.
كانت هذه تفاصيل خبر قبيل الانتخابات.. نتنياهو يسعى لاعتراف أمريكي بسيادة إسرائيل على مستوطنات الضفة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.