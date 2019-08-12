ودعت ”جت إيروايز“، المستثمرين المحتملين لإبداء الاهتمام، ومددت الأسبوع الماضي الموعد النهائي للتقدم، حتى العاشر من أغسطس/ آب.
واستحوذت الاتحاد للطيران على حصة نسبتها 24 % من ”جت“ في العام 2013، في وقت كانت شركة الطيران الهندية تحتاج فيه إلى دعم مالي قوي.
وقالت الاتحاد للطيران: إنه منذ ذلك الحين وهي تسعى ”لحلول متقدمة“ للمساعدة في حل المشكلات التي تواجه ”جت“.
وأضافت الشركة التي مقرها أبوظبي: ”ظلت الاتحاد منخرطة في العملية، ولكن على الرغم من محاولات جميع الأطراف المشاركة في الأمر، فقد بقيت هناك مشكلات كبيرة جدًا تتعلق بالتزامات ”جت“ السابقة“.
كانت هذه تفاصيل خبر الاتحاد للطيران: لن نبدي اهتمامًا بإعادة الاستثمار في ”جت إيروايز“ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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