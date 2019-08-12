وزير النفط الكويتي: ملتزمون بتنفيذ اتفاق خفض إنتاج الخام

وأضاف، أن بلاده خفضت إنتاجها بأكثر من المطلوب بموجب هذا الاتفاق.
ونقلت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) عن الفاضل قوله ”التزام الكويت بتطبيق اتفاق خفض الإنتاج… وصل إلى حوالي 160% في تموز/ يوليو الماضي“.
وقال إن هناك مبالغة بشأن مخاوف التراجع الاقتصادي العالمي، والذي شكل ضغطًا نزوليًا على الأسعار، وإن الطلب العالمي على النفط سيتعافى في النصف الثاني، مما سيسهم في تقليص فائض مخزونات الخام تدريجيًا.
واتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول ”أوبك“ وروسيا ومنتجون آخرون من خارج المنظمة، المجموعة المعروفة باسم أوبك+، على خفض الإنتاج 1.2 مليون برميل يوميًا، اعتبارًا من أول كانون الثاني/ يناير لمدة 6 أشهر في اتفاق يهدف إلى منع زيادة المخزونات العالمية ودعم الأسعار.
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