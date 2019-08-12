الصين: هونغ كونغ في ”مرحلة حرجة“

ودفعت الاحتجاجات، هونغ كونغ، إلى أخطر أزمة سياسية منذ عقود، وشكلت تحديًا للحكومة المركزية في بكين.
وألقى يانغ قوانغ المتحدّث باسم المكتب، كلمة بثها التلفزيون وعبر فيها عن الدعم لأسلوب تعامل الشرطة مع الاحتجاجات، وقال إن على من يهتمون بأمر المدينة إعلان رفضهم للعنف.
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