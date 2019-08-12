أتلتيكو مدريد يتخلى عن جيمس رودريغيز ويفكر بهدف ريال مدريد وبرشلونة السابق

وقالت الصحيفة، في تقرير نشرته اليوم الإثنين، إن الأرجنتيني دييغو سيميوني يبدو أنه تخلى تمامًا عن رغبته في ضم رودريغيز نتيجة التعقيدات المحيطة بالصفقة، ووجود رفض واسع النطاق في النادي الملكي لبيع اللاعب إلى الأتلتي، وبالتالي فقد قرر سيميوني توجيه بوصلته نحو لاعب آخر.
وأشارت ”ماركا“ المدريدية، إلى أن أتلتيكو مدريد سيدخل قريبًا في مفاوضات جادة لضم رودريغو مورينو، مهاجم نادي فالنسيا الإسباني، بعد أن أصبح اللاعب البديل الواقعي للكولومبي الدولي.
وأكدت أن إدارة أتلتيكو مدريد مستعدة لدفع 60 مليون يورو لحسم صفقة رودريغو، البالغ من العمر 28 عامًا، ويجيد اللعب في مركزي الجناح والمهاجم الثاني.
ولعب رودريغو 51 مباراة الموسم الماضي، وأحرز 15 هدفًا، وصنع 10 أخرى، وكان أحد الأسماء المرشحة للانضمام إلى برشلونة، قبل أن يحسم الأخير صفقة الفرنسي أنطوان غريزمان، كما سعى ريال مدريد للتعاقد معه الصيف الماضي.
ودخل أتلتيكو مدريد سوق الانتقالات الجارية، بقوة، وأبرم 7 صفقات أبرزها التعاقد مع البرتغالي جواو فليكس، وبلغ إجمالي إنفاق الروخي بلانكوس ما يفوق 240 مليون يورو، في حين جمع 300 مليون يورو من بيع عدد من أبرز نجومه، وعلى رأسهم غريزمان ولوكاس هرنانديز ورودري، إلى برشلونة وبايرن ميونخ ومانشستر سيتي على الترتيب.
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