إلغاء كافة الرحلات في مطار ”هونغ كونغ“

وأكّدت سلطات المطار، في بيان ”باستثناء الرحلات المغادرة التي انتهى تسجيل دخول المسافرين إليها، وتلك الواصلة التي هي في طريقها أصلًا إلى هونغ كونغ، ألغيت كل الرحلات لبقية هذا اليوم“.
وهذا قرار شديد الأهمية بالنسبة لمطار هونغ كونغ المعروف دوليًا بمدى فعاليته، وكان في العام 2018 ثامن مطارات العالم من حيث عدد الزيارات مع 74 مليون مسافر.
وتشهد قاعة محطته الرئيسية اعتصامًا منذ الجمعة.
واحتشد فيه آلاف المتظاهرين مرتدين اللون الأسود من أجل ”استقبال“ الزوار وتوعيتهم بشأن الاحتجاجات في هونغ كونغ، مرددين أغاني وشعارات وموزعين منشورات بشأن التظاهرات المؤيدة للديمقراطية التي انطلقت منذ حزيران/يونيو.
وأكّدت شرطة هونغ كونغ، أن عدد المتظاهرين في المطار يبلغ 5 آلاف شخص.
وقال المسؤول في قسم العلاقات العامة في شرطة كونغ وينغ-شونغ في مؤتمر صحافي ”المعلومات التي وصلتني قبل القدوم إلى هنا تشير إلى وجود 5 آلاف متظاهر في مبنى محطة المسافرين في المطار“.
وجاء في بيان إدارة المطار ”تعطلت العمليات في مطار هونغ كونغ الدولي بشكل كبير بسبب التجمعات العامة في المطار اليوم“.
وقالت: إن حركة المرور إلى المطار تشهد ”ازدحامًا شديدًا“ ومواقفها الخاصة للسيارات ممتلئة.
وتابعت ”ننصح الناس بعدم القدوم إلى المطار“.
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