الولايات المتحدة تقرر إرسال روبوت إلى الفضاء

وقال ممثل وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" في رده على سؤال لوكالة "نوفوستي"، حول موعد إرساله إلى الفضاء "لن يحدث هذا قبل نهاية عام 2019 الجاري".
والروبوت الأمريكي Robonaut2 سبق أن كان على متن المحطة الفضائية الدولية خلال أعوام 2011-2018 وأدى عددا من المهام، قبل أن يتعطل، ما تطلب إعادته إلى الأرض لتصليحه وتحديثه.
ومن المقرر أن يطلق الروبوت الروسي "فيودور" (Skybot F-850 ) إلى المحطة الفضائية الدولية على متن المركبة "سويوز إم إس-14" يوم 22 أغسطس الجاري. وسيقوم الروبوت "فيودور" على متن المحطة الدولية ببعض التجارب مع رائد الفضاء الروسي ألكسندر سكفورتسوف، وبعد انتهائها سيعاد يوم 7 سبتمبر المقبل إلى الأرض، لتحديثه وفق نتائج التجارب المزمعة.
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