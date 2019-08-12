المعارض غوايدو غاضب من الجمعية التأسيسية الفنزويلية

اتهم زعيم المعارضة خوان غوايدو الجمعية التأسيسية الفنزويلية المؤلفة من موالين للرئيس الاشتراكي نيكولاس مادورو بأنها تريد حل البرلمان أو الدعوة لانتخابات تشريعية قبل موعدها في 2021.

وفي رسالة نشرها على مواقع التواصل، أمس الأحد، أكد غوايدو على أن "الدعوة لانتخابات غير قانونية" و"ملاحقة نواب قضائيا" هما من بين الإجراءات التي يحتمل أن تتخذها الجمعية التأسيسية الموالية لمادورو.

وقال: "هذا النظام لا يردعه شيء، تخيلوا التخلص من البرلمان الفنزويلي بشكل غير قانوني، ولهذا السبب قاموا باستدعاء الجمعية التأسيسية للانعقاد غدا".

من جهته، أكد رئيس الجمعية التأسيسية، ديوسدادو كابييو، على انعقاد الجلسة اليوم الاثنين.

Advertisements

وأفاد رئيس البرلمان، وهي المؤسسة الوحيدة التي تسيطر عليها المعارضة منذ انتخابات عام 2015 التشريعية، بأن ما يجري هو "مهزلة جديدة".

وللجمعية التأسيسية العديد من الصلاحيات، وقد انتخبت في يوليو 2017، خلال اقتراع تحيط به الشكوك، بهدف تجاوز البرلمان الذي تسيطر عليه المعارضة. وكان من مهامها إعداد دستور جديد لفنزويلا بحلول أغسطس 2019، لكن حتى الآن لم يتم الإعلان عن أي مشروع بهذا الصدد.

والبرلمان هو المؤسسة الوحيدة التي تسيطر عليها المعارضة بقيادة خوان غوايدو الذي أعلن نفسه رئيسا مؤقتا للبلاد بدلا من الرئيس الشرعي مادورو، واعترفت به نحو 50 دولة.