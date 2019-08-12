2.489.406 حجاج أدوا الفريضة هذا العام بينهم مليون و855 ألفا و379 من الخارج

أفادت الإحصاء السعودية ، أن عدد الحجاج هذا العام بلغ 2.489.406 حجاج ادوا الفريضة، بينهم 1.855.379 حاج من الخارج. ولأول مرة تم استحداث طبيب بالريبوت في الحج، حيث تم تقديم خدمات طبية كبيرة لضيوف الرحمن في كافة المشاعر المقدسة.

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