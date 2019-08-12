قرار مفاجئ من أهلي مروي بشأن مباراته أمام المريخ

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

علم”الموقع” أنّ نادي أهلي مروي قرّر نقل مباراته أمام المريخ الخرطوم في بطولة الدوري الممتاز إلى ملعب دنقلا بدلاً عن”المدينة الرياضية” بسبب أعمال الصيانة.

ويلعب المريخ الخرطوم وأهلي مروي في المرحلة الأولى من الممتاز في الثامن عشر من الشهر الجاري.

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وكانت لجنة المسابقات قد أمهلت أهلي مروي حتى الثالث عشر من أغسطس لإجراء تعديلاتٍ على ملعب”المدينة الرياضية” باعتباره الذي سيستضيف مباريات الفريق في الممتاز.

ويتشدّد اتحاد كرة القدم السوداني بشأن الملاعب التي تستضيف مباريات البطولة وكان قد استبعد سابقًا عددًا من الاستادات لعدم جاهزيتها.

يشار إلى أنّ منافسة الممتاز ستبدأ في السادس عشر من الشهر الحالي.