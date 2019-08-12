محامية: المشتبه به في هجوم مسجد النرويج يرفض الإقرار بالذنب

قالت محامية المشتبه به في إطلاق نار على مصلين في مسجد بالنرويج، يوم السبت، وفي قتل أخته غير الشقيقة في واقعة منفصلة، إن موكلها لا يعترف بأي من الجريمتين ولا يتحدث مع المحققين.

وقالت المحامية لـ ”رويترز“، اليوم الإثنين، ”إنه يمارس حقه في عدم استجوابه. لا يعترف بأي ذنب“.

ومن المتوقع أن تصدر المحكمة قرارًا، في وقت لاحق اليوم، بشأن طلب الشرطة احتجاز المشتبه به البالغ من العمر 21 عامًا عدة أسابيع.