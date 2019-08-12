وقالت المحامية لـ ”رويترز“، اليوم الإثنين، ”إنه يمارس حقه في عدم استجوابه. لا يعترف بأي ذنب“.
ومن المتوقع أن تصدر المحكمة قرارًا، في وقت لاحق اليوم، بشأن طلب الشرطة احتجاز المشتبه به البالغ من العمر 21 عامًا عدة أسابيع.
كانت هذه تفاصيل خبر محامية: المشتبه به في هجوم مسجد النرويج يرفض الإقرار بالذنب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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