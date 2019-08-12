النفط يتراجع بسبب توقعات بانخفاض الطلب

تراجعت أسعار النفط، اليوم الإثنين، وسط مخاوف من التباطؤ الاقتصادي، والحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة التي أدت لخفض في توقعات نمو الطلب العالمي على الخام.

وبحلول الساعة 0638 بتوقيت غرينتش، بلغت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 58.40 دولار للبرميل، متراجعة 13 سنتًا أو 0.2 % مقارنة مع سعر التسوية السابقة.

وسجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 54.33 دولار للبرميل، منخفضة 17 سنتًا أو 0.3 % مقارنة مع سعر الإغلاق السابق.

وانخفضت عقود خام برنت وخام غرب تكساس الوسيط، الأسبوع الماضي، مع تراجع برنت بأكثر من 5% وتراجع غرب تكساس الوسيط بنحو 2%.

وتسبب النزاع التجاري الأمريكي الصيني في هزة بأسواق الأسهم العالمية الأسبوع الماضي، كما أدت زيادة مفاجئة في مخزونات النفط الخام الأمريكي إلى فرض ضغوط نزولية على أسعار النفط التي خسرت نحو 20 % من ذرى لعام 2019، بلغتها في أبريل/ نيسان.

وقال ”جولدمان ساكس“، في مذكرة أمس الأحد، إن المخاوف المتعلقة بأن تؤدي الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين إلى حدوث ركود تتزايد، وتوقع ألّا يتوصل البلدان إلى اتفاق قبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية في 2020.

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وقالت وكالة الطاقة الدولية، يوم الجمعة، إن المؤشرات المتزايدة على تباطؤ اقتصادي وتصاعد حدة النزاع التجاري تسببا في تباطؤ نمو الطلب العالمي على النفط لأقل وتيرة منذ الأزمة المالية في 2008.

وخفضت الوكالة، ومقرها باريس، توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في 2019 و2020 إلى 1.1 مليون و1.3 مليون برميل يوميًا على الترتيب.

في غضون ذلك، أفاد مصدران مطلعان على بيانات وزارة الطاقة الروسية، أن إنتاج النفط الروسي ارتفع إلى 11.32 مليون برميل يوميًا في الفترة من الأول وحتى الثامن من أغسطس/ آب، مقارنة بمتوسط بلغ 11.15 مليون برميل يوميًا في يوليو/ تموز.

واتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها بما في ذلك روسيا، في يوليو/ تموز، على تمديد اتفاقهم لخفض الإمدادات حتى مارس/ آذار 2020 لدعم أسعار الخام.

