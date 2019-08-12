إيران: القوات الأجنبية في الخليج سبب التوتر وعدم الاستقرار

وأكد جهانغيري، في المنتدى الاقتصادي الأول لدول بحر قزوين المنعقد في مدينة تركمانباشي بتركمانستان، اليوم الاثنين، أن وجود القوات الأجنبية في الخليج هو السبب في التوتر وعدم الاستقرار"، وذلك حسب وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".
وأضاف أن "خروج أمريكا غير القانوني من الاتفاق النووي، الذي يمثل منجزا كبيرا للدبلوماسية الدولية، دليل واضح على عدم التزام واشنطن بالاتفاقيات الدولية".
واعتبر نائب الرئيس الإيراني أنه "في الوقت الذي تعلن فيه الوكالة الدولية للطاقة الذرية مرات عديدة التزام إيران بخطة العمل المشتركة في إطار الاتفاق النووي، تقوم أمريكا بفرض الحظر الظالم واللامشروع واللإنساني على إيران وتعزز وجودها في الخليج لإثارة التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة".
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