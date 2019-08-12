مقتل إبراهيم الحوثي.. التصفيات الداخلية تقتحم الدائرة الصلبة

أكدت مصادر خاصة أن إبراهيم الحوثي، شقيق زعيم المتمردين، لقي مصرعه ضمن مسلسل التصفيات الخاصة داخل الجماعة.

وتنوعت الروايات حول دوافع اغتيال الحوثي والجهة التي تقف خلف العملية.

وذكرت المصادر أن وتيرة التصفيات الداخلية تسارعت منذ مقتل الشيخ الوروري، أحد القيادات الحوثية في محافظة عمران، على يد قيادات أخرى.

وأضافت المصادر، أن عملية قتل القيادي الحوثي، إبراهيم قشيرة، من أبناء عمران، تأتي في ذات السياق.

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وبحسب المصادر، فإن قيادات من عمران، على صلة بقشيرية والوروري، ربما تقف وراء العملية، وهو ما ينسجم، بحسبها، مع اتهام الحوثيين لأشخاص من قبيلة حاشد بالوقوف وراء العملية.

وأكدت المصادر، أن المليشيا تحرص على الظهور بصورة متماسكة، ولهذا وجهت التهمة إلى جهات محسوبة على التحالف، خشية ظهور الحديث عن تصفيات وخلافات داخلية.

وتفصيلا، قالت المصادر إن الحوثي استدعي من قبل أشخاص ينتمون إلى محافظة عمران، لحل قضية خلاف، وحين وصل إلى المنزل، مع تسعة من مرافقيه بينهم نسبه ابن البدر، تمت تصفيته على الفور.

وأضافت المصادر، أن مبالغة المليشيا في العزاء هدفه التغطية على الجهة التي تقف خلف عملية التصفية.