دعمًا لهم.. تركي آل الشيخ يطالب مجموعة من العازفين بالتواصل مع المنتج حمادة إسماعيل.. فيديو

في إطار حرصه على دعم وتنمية المواهب الفنية، نشر المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، المستشار بالديوان الملكى السعودى، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" مقطع فيديو لثلاثة من العازفين، وهم يقدمون موسيقى أغنية "ألف ليلة وليلة" لكوكب الشرق أم كلثوم، وطلب منهم التواصل مع المنتج الفني حمادة إسماعيل، لدعمهم فنيًا.

ونذكر أن المستشار تركي آل الشيخ، أعلن إطلاق مسابقة كبري الخميس 15 أغسطس الجاري، وذلك لاكتشاف أصوات شابة جديدة في كل أنحاء الوطن العربي.

حيث نشر المستشار بالديوان الملكى السعودى، صوره له عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، معلقًا عليها: "بعد الانتهاء من تعاقدات الفريق وبعد الإنتهاء من اعتماد مشروع الأكاديمية؛ سوف يكون هناك مجال كبير للمواهب في السعودية ومصر وتونس والجزائر والمغرب للانضمام لأكاديمية الفريق".