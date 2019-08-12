عضوان الأحمدي: قبول المجلس الانتقالي لدعوة الرياض للحوار أمر إيجابي

اعتبر الصحفي، عضوان الأحمدي، أن قبول المجلس الانتقالي لدعوة الرياض للحوار أمر إيجابي. وكتب الأحمدي في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" "اليمن جار، اختطف القرار فيه عصابة تتبع إيران". وتابع "لن ترضى السعودية أن يكون ساحة للاستعراضات والمزايدات". Advertisements وبين أن "قبول المجلس الانتقالي لدعوة الرياض للحوار أمر إيجابي". وأشار إلى أن "الشرعية اليمنية بها أخطاء، ولأهل جنوب اليمن حق". واختتم "لكن الفوضى خيار غير مقبول، لا سيما في ظل وجود عدو متربص بأدواته كالحوثي وغيره".

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