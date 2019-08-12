الأهلي المصري يهزم “اطلع بره” ويضع قدما بالدور الأول بدوري الأبطال

الخليج 365 :

حقق الأهلي المصري فوزا كبيرا على “مضيفه” نادي اطلع بره من جنوب السودان، برباعية نظيفة في المباراة التي أقيمت بينهما الأحد على ملعب الجيش ببرج العرب، ضمن ذهاب الدور التمهيدي لمسابقة دوري أبطال أفريقيا.

وكان من المفترض أن تقام مباراة الذهاب على أرض بطل جنوب السودان، على أن يكون الإياب في 23 الحالي على أرض الأهلي، لكنها أقيمت على ملعب الفريق المصري بناء على رغبة مسؤولي نادي اطلع بره بسبب الظروف الأمنية في البلاد.

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وسجل للأهلي الذي حجز بنسبة كبيرة بطاقته لدور الـ 32، التونسي علي معلول (17 من ركلة جزاء)، والمغربي وليد أزارو هدفين (32 و48)، وأحمد الشيخ (93).

وتسيد الأهلي، المتوج بلقب دوري أبطال أفريقيا 8 مرات، الشوط الأول نظرا لفارق الخبرات والامكانات الفنية والبدنية مقارنة بلاعبي اطلع برة، حديث العهد بالمشاركات الأفريقية، حيث تأسس النادي عام 2013.

ووضع الأهلي بالانتصار قدما في الدور الأول من البطولة، حيث سيلاقي الفائز من مواجهة كانو سبورت الغيني الاستوائي، ونادي ميكيل إيندرتا الأثيوبي.