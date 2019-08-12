الكشف عن معلومات بشأن خلافات الحوثية التي أدت إلى مقتل شقيق زعيمهم

كشفت مصادر عن صراع دائم بين زعيم المليشيات الحوثية عبدالملك الحوثي وبين شقيقه الهالك إبراهيم بدرالدين الحوثي.

وذكرت مصادر "اليمن العربي"، أن الخلاف وصل ذروته كون إبراهيم أمه بنت الشرفي التي يعتبرونها من الدرجة الثالثة بينما أم عبدالملك بنت العجري التي تنتمي للرسي.

وبحسب المصادر،" أوعز عبدالملك الحوثي لعمه ووزير داخليته عبدالكريم الحوثي للقضاء على إبراهيم خوفاً من مطالبته بالسيادة والتزعم للمليشيات".

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ووفق المصادر، "قام عبدالكريم الحوثي بتصفية ابن أخيه إبراهيم الحوثي في منزل مهجور بعد ربطه وتقييد أيديه وأرجله ثم نقلوا الجثة ورموها وبها عدة طعنات وطلقات للرصاص".

وذكرت أن "هناك انقسام داخل المليشيات الحوثية يتصاعد للسطح ويتضح كل يوم بالتصفيات التي تتم بين القيادات".

ولفتت إلى أن" الكثير من قيادات المليشيات من بيت الشرفي تعهدت بالثأر من بيت العجري وبيت بدر الدين الحوثي والأيام القادمة ستكشف ذلك".