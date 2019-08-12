مدن جنوبية تحتفل بالنصر في عدن

احتفلت مدن جنوبية بالانتصار الذي حققته قوات المجلس الانتقالي في عدن. وقالت مصادر محلية إن مواطنين في منطقة "غير باوزير" خرجوا إلى الشوارع للاحتفال. وبحسب المصادر، فقد أطلق المواطنون الألعاب النارية في الهواء وجابوا شوارع المدينة مرددين هتافات داعمة للانتقالي. وتمكنت قوات المجلس، من حسم المواجهات في مديريات عدن.

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