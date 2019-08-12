قيادية بالتغيير: توضح سبب خلافات التغيير والثورية….

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أكدت نائب رئيس حزب المؤتمر السوداني، بولاية الخرطوم والقيادية بالحرية والتغيير مواهب مجذوب التوم، أن الخلافات بين «الجبهة الثورية» و«قوى الحرية والتغيير» ليست جوهرية، وأن اجتماعات القاهرة تأتي لتقريب وجهات النظر.

وأضافت أن هناك بعض التحفظات من قبل «الجبهة الثورية» على ما تم التوصل إليه في اتفاق أديس أبابا الذي تم التوقيع عليه بالأحرف الأولى من قبل المجلس العسكري الانتقالي الذي يقود الحكم في البلاد وقوى الحرية والتغيير التي تقودها المعارضة.

وتتواصل في القاهرة اجتماعات قوى الحرية والتغيير والجبهة الثورية السودانيتين برعاية مصرية.

وتهدف الوساطة المصرية إلى إزالة الخلاف بين الطرفين حول الاتفاق الموقع بينهما في العاصمة الإثيوبية قبل التوقيع النهائي على وثيقة الإعلان الدستوري، المنتظر في 17 من الشهر الجاري.