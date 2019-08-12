عيد الترابط الأسري والتكافل المجتمعي.. بقلم نور الدين مدني

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

*للأسف تحولت الأعياد الدينية عندنا إلى طقوس ومظاهر اجتماعية تفاخرية لانكاد نتبين منها الدروس والعبر والقيم التي من أجلها جاء الاحتفال بهذه الأعياد.

*معروف أن عيد الأضحى المبارك ارتبط بقصة ابراهيم الخليل الذي رأى في المنام أن يذبح ابنه إسماعيل، وعندما فاتح ابنه بذلك قال له إسماعيل : يا ابتِ افعل ما تؤمر.

*عندما شرع ابراهيم عليه السلام في ذبح إسماعيل جاءته البشرى من السماء بذبح عظيم فداءً لابنه إسماعيل، ومن هنا جاء الاحتفال بيوم الفداء من كل عام.

*رسول الرحمة المهداة للعالمين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم كان يدرك أن من بين أمته من لا يستطيع شراء الأضحية وذبحها فبادر بذبح كبشين إحدهما لأسرته، والآخر لغير القادرين من أمته إلى يوم الدين.

*ليس المهم هنا استرجاع هذه الذكرى بـ”التقليد” المادي وذبح الأضاحي الواجب على القادرين، وإنما الاهم هو استرجاع الدروس الأخلاقية والقيمية من هذه القصة الدينية التي نحتاج إلى تدبر معانيها ودلالاتها خاصة في أيامنا هذه.

*لن أتحدث عن الظروف الاقتصادية الصعبة التي قد تحرم كثيرين من أداء هذه الشعيرة الدينية، وإنما سأركز الضوء على المعاني والقيم التي جسدتها قصة الفداء العظيم.

*أولى هذه القيم وأهمها لتأمين التماسك الأسري والبناء الإجتماعي هي قيمة الطاعة التي جسدها ابراهيم الخليل عندما صدق الرؤيا، وعمل بها إسماعيل عندما رضخ لما اعتبره والده امراً إلهيا.

*القيمة الثانية التي نستلهمها من هذه القصة هي قيمة الفداء التي جسدها مشهد الكبش العظيم الذي أرسله الله إلى ابراهيم فداءً لابنه إسماعيل؛ ليؤكد لنا أن النفس البشرية أغلى الكائنات في العالمين التي حرم الله قتلها إلا بالحق.

*هذه القيم والمعاني نحتاج إليها ليس فقط ونحن نحتفل بعيد الفداء، وإنما في كل أيام حياتنا لتعزيز أواصر المودة والرحمة التي هي أساس نجاح الحياة الاسرية وضمان تماسكها في ظل المهددات المزدادة في أيامنا هذه.

*لذلك لا بد من تجاوز “المشهد المادي” الواجب على القادرين، وتعزيز قيم الترابط الأسري والتكافل المجتمعي؛ لأن الله سبحانه وتعالى لن ينال لحومها ولا دماءها وإنما ينال التقوى منها .. هذا يعني أنه إذا خلصت نوايانا وحسنت أعمالنا وتمسكنا بقيم وممارسات الرحمة داخل أسرنا والتكافل الاجتماعي في مجتمعنا نكون قد أحسنا الاحتفال بعيد الفداء.

*كل عام أنتم ونحن جميعاً في خير وعلى خير.