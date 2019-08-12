توزيع نحو ثلاثة آلاف رأس ضأن و350 بقرة كأضاحي مجانية بولايات السودان المختلفة….

الخليج 365:

دشنت منظمة الدعوة الاسلامية بالاشتراك مع جمعية الهلال الاحمر التركي اليوم اول ايام عيد الاضحى المبارك بمسلخ الكدرو، مشروع الأضاحي للعام 1440هـ – 2019م وذلك ضمن برنامج كامل في افريقيا يضم اكثر من 17 دولة يتم خلاله توزيع اكثر من ستة آلاف اضحية.

واوضح الامين العام لمنظمة الدعوة الاسلامية السفير عطا المنان بخيت في تصريح لـ(سونا) أن المشروع تم تدشينه برعاية الفريق اول صلاح الدين عبدالخالق رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية والفئوية والمنظمات بالمجلس العسكري الانتقالي وبتشريف اللواء أحمد آدم محمد آدم معتمد محلية الخرطوم بحري، وقال إن المشروع يضم شركاء من تركيا، ودول الخليج العربي، وآسيا، وبعض الدول الاوربية، اضافة الى مانحين ساهموا في البرنامج على مستوى افريقيا.

كما اشار الامين العام لمنظمة الدعوة الاسلامية الى أن المشروع الذي بدأ اليوم يستمر لاربعة ايام ويشمل الى جانب الخرطوم عشر ولايات اخرى، بتكلفة قدرها حوالى مليون ونصف المليون دولار، حيث سيتم توزيع حوالى ثلاثة آلاف رأس و 350 من الابقار، ويغطي حوالى نصف مليون اسرة في تلك الولايات.

وهنأ الامين العام لمنظمة الدعوة الاسلامية الشعب السوداني والمسلمين كافة بمناسبة عيد الاضحى المبارك.

ومن جانبه قال ممثل جمعية الهلال الاحمر التركي في السودان جتكيز كوك إن الجمعية قامت بالتنسيق مع منظمة الدعوة الاسلامية باختيار مناطق محددة في ولاية الخرطوم سيتم خلالها توزيع هذه الاضاحي للمحتاجين الحقيقيين .