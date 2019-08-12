ملف السلام يعرقل مفاوضات الحرية والتغيير والجبهة الثورية بالقاهرة…

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

ختم طرفي التفاوض السوداني بقاهرة المعز في اول ايام عيد الفداء (قحت والجبهة الثورية)جلسات يوم طويل من التفاوض علي خلاف حول نقطة واحدة تتعلق بملف السلام الذي تتطالب الجبهة الثورية بسيادته علي الاعلان الدستوري الذي وقعت عليه بالاحرف قحت والمجلس العسكري الاسبوع الماضي بينما تري قوي الحرية والتغيير ان يضمن الملف داخل الاعلان الدستوري وشددت قيادات الجبهة الثورية خلال جلسات التفاوض التي استمرت طوال اليوم الاحد علو اتفاقية السلام علي الاعلان الدستوري حتي يتم التوصل لاتفاق نهائي وتعتبر هذه اخر نقاط الخلاف بين الطرفين وستتم مناقشتها في جلسات الغد ومن المنتظر التوصل لاتفاق بشانها كما اشارت مصادر بذلك وحسب مراقبين فان الجو العام كان إيجابيا والطرفين متفائلين وستعقد جلسة التفاوض في منتصف نهار الغد وبعد ستعلن نتائج التفاوض .