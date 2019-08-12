مصرع سيدة جراء انهيار منزلها عليها جنوبي الخرطوم….

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

توفت حاجة كلتوم هارون آدم 52 سنة إثر إنهيار منزلها عليها في وقت متأخر من ليل أمس بمنطقة مايو- جنوبي العاصمة السودانية الخرطوم، فيما إنهارت كل منازل حي غبوش جنوب البيرموك الذي يقدر عدد المنازل به حوالي (500).

وحذرت لجان المقاومة من زيادة أعداد المنازل المنهارة خلال الساعات القادمة لأن منازل كثيرة تشربت جدران غرفها بالمياه. وأشارت لجان المقاومة إلى إنهار (250) بصورة كلية و(76) بصورة جزئية في مربع (1و2) بالحي الغربي. وقالت لجنا المقاومة إن (80) منزلاً تعرض للإنهيار الجزئي و(20) كلي في مربعات (9و8و6). وذكرت لجان مقاومة منطقة مايو أن (37) منزلاً تعرض لغنهيار جزئي في مرباعت باليرموك. وأشارت إلى إنهيار (13) بصورة كلية بمنطقة أنغولا. وأكدت قيادات بلجان مقاومة مايو إنهيار (30) منزلاً بصورة جظئية في الحارة (10 و11)، وإنهيار (7) منازل بصورة جزئية غرب مستشفى بشائر. المادة السابقة عناوين الاخبار السياسية والرياضية السودانية الصادرة بتاريخ اليوم الاثنين 12 أغسطس 2019م المقالة القادمة ملف السلام يعرقل مفاوضات الحرية والتغيير والجبهة الثورية بالقاهرة…

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