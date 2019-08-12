عناوين الاخبار السياسية والرياضية السودانية الصادرة بتاريخ اليوم الاثنين 12 أغسطس 2019م

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

عناوين سياسية :

ملف السلام يعرقل التفاوض بين قحت والثورية بالقاهرة

تواصل اجتماعات الجبهة الثورية وقوى التغيير في القاهرة و(باج نيوز) يكشف التفاصيل

رئيس المجلس العسكري يطالب بحماية الاتفاق الدستوري والاستعداد لحكمٍ مدني

بالفيديو : قيادية بقوى التغيير تعلق على الخلافات مع الجبهة الثورية.. شاهد ماذا قالت ؟

نص خطاب رئيس المجلس العسكري الأنتقالي بمناسبة عيد الأضحى المبارك

قوى الحرية والتغيير تصدر بيانًا بشأن زيارة وفدها الى بورتسودان

سلفاكير يدعو الجبهة الثورية للحضور إلى جوبا

ايام ويُحل المجلس العسكري.. الساعات الأخيرة: مخاطر الانتقال الصعب في البلاد

الوسيط الافريقي : الإفلات من العقاب لم يطرح في التفاوض

كشف عن مصفوفه الخلاص الوطني ..الصادق المهدي : واهم مَن يظن أنّ بالإمكان إسقاط المجلس العسكري الانتقالي – حوار

“الدعم السريع”: قواتنا ستظل تقوم بواجبها الوطني تجاه البلاد

والي جنوب كردفان يوجه دعوة هامة الى الحركة الشعبية.. شاهد ماورد فيها ؟

المهدي: الإعلان الدستوري سيؤسس لخطوة إلى الأمام

البرهان يدعو لحماية الاتفاق الدستوري والاستعداد للحكم المدني

الطريفي يبشر أهالي النيل الأبيض باستقرار سياسي واقتصادي

صحفي سوداني يحذر من تأجيل تشكيل الحكومة الانتقالية

رئيس اللجنة الاجتماعية بالمجلس العسكري يلتقي سفير المملكة لدى السودان

ياسر عرمان : هذا (…) مايحتاجه السودان حتى لا تفشل الثورة

محلل سياسي يطالب الحكومة المقبلة بخطاب سياسي شامل

احتفالات خجولة في السودان في أول عيد أضحى بعد البشير

الجبهة الثورية تبحث قضية تحقيق السلام ام تريد المحاصصة والمناصب في الحكومة الانتقالية ؟

مصادر : المجلس العسكري لن يوافق على إضافة أي اتفاق كملحق في الوثيقة الدستورية

مباحثات في القاهرة بين فرقاء السودان قبيل توقيع الدستورية

دعا لحماية الاتفاق الدستوري.. البرهان : لا مكان الآن لمروجي خطابات الفتن والتطرف والكراهية

الصادق المهدي: صبرنا على تصريحات فردية وحزبية من بعض قوى التغيير وعملنا على احتواء آثارها

القاهرة على خط “خلافات” الفرقاء السودانيين

البرهان يطالب بحماية”الاتفاق الدستوري” والاستعداد لحكمٍ مدني

المجلس العسكري يدعو لحماية الاتفاق الدستوري في السودان

جريدة بريطانية : “الكنداكة” من صانعة ثورة … إلى نافذة الحكم في السودان

عبد الرحمن عمسيب يكتب شهدت أطفال “الشاي” في دعاية “شاي” .. و”دسيس مان ” في دعاية أسبيرات وكافتريا

البرهان: لن نلتزم بأي اتفاقيات غير منصفة للشعب السوداني

بناء آليات لوضع الدستور الدائم للسودان – تفاصيل

تسريبات من التشكيل الحكومي الانتقالي الجديد : بالاسماء أبرز المتنافسين لتولي حقيبة وزارة الخارجية والعدل .. و(60) متنافساً على (20) حقيبة وزارية

الخرطوم : قرار بإلغاء المعايدة الرسمية بالقصر الجمهوري والبرهان يقضي العيد بهذا المكان

آسيا المدني تكتب هذا هو العيد فلتصفُ النفوس به

حزب الأمة يضع حدًا للإشاعات ويعلن: حمدوك على رأس ترشيحاتنا لرئاسة الوزراء

إنشاء آليات لوضع الدستور الدائم وسن التشريعات المتعلقة بمهام الفترة الانتقالية

المجلس العسكري يستعرض مع السفير السعودي مشروعات المملكة فى السودان

البرهان: سنراجع أى اتفاقيات دولية تستغل موارد السودان

عناوين إقتصادية:

عيون مواطني الخرطوم تفيض بالدمع بسبب غلاء أسعار الاضاحي يومي الوقفة والعيد

توزيع ثلاثة آلاف رأس ضأن و 350 من الابقار كأضاحي مجاناً لتغطية حوالى نصف مليون اسرة في ولايات السودان

بنك أجنبي يخطط لزيادة استثماراته في جنوب السودان

أسعار مرتفعة وحداد في السودان في أول عيد أضحى بعد البشير

الاطمئنان على تأمين الخدمات بولاية شمال كردفان

اقتصادي يدعو لحل جهاز المغتربين

غرفة مراقبة دقيق الخبز المدعوم: استعداد تام للعيد وعلى المخابز تحفيز العمالة

محذراً من بنوك الكيزان”.. المخرج وجدي كامل: الاقتصاد ما لم تتم إعادة هيكلته سيخرج لسانه للتغيير

عناوين قضايا وأحداث:

لجنة أطباء السودان المركزية: سقوط 3 قتلى في اشتباكات بولاية دارفور

تدشين الشرطة المجتمعية لتأمين مواطني مدينة واو

مقتل ثلاثة مزراعين في “شنقل طوباي” على يد جماعة مسلحة

غضب في الشارع السوداني بسب “خراف الأضاحي”

صدور قرار باغلاق طريق بارا جبرة امدرمان لهذا السبب

طقس السودان : إرتفاع في مناسيب النيل والأتبراوي بمحطة عطبرة

توقعات حالة الطقس في السودان خلال اجازة عيد الأضحى حتى الجمعة – تحذيرات

ضبط كميات من الأسلحة فى ولاية القضاريف

الجيش يخلي مئات المواطنين العالقين بالسيول

عناوين رياضية:

الأهلي يهزم “اطلع بره” ويضع قدما بالدور الأول بدوري الأبطال

الكوكي: خرجنا بالمطلوب في رواندا

الخرطوم الوطني يتعادل أمام أرتا الجيبوتي

التعادل يحسم مواجهة الهلال وريون سبورت الرواندي

الخرطوم يخطط لقطع نصف المشوار في”الكنفدرالية” أمام أرتا

الهلال يبحث عن”عيدية” في رواندا أمام ريون