“أنصار الله” تعلن مقتل وإصابة جنود من الجيش السعودي بقصف مدفعي في جيزان

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: أعلنت جماعة “أنصار الله”، اليوم الاثنين، سقوط قتلى وجرحى من الجيش السعودي بقصف في قطاع جيزان جنوب غربي السعودية.

وذكرت قناة “المسيرة” الناطقة باسم “أنصار الله”، أن الجماعة استهدفت بقصف مدفعي تجمعات عسكرية سعودية قبالة منفذ الطوال البري الحدودي بين اليمن والسعودية.

وأضافت أن القصف أدى إلى مقتل وإصابة عدد من الجنود السعوديين وإعطاب آلية عسكرية. سبوتنيك

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