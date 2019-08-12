شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: أعلنت 20 دولة عدم القدرة على رؤية الهلال وإكمال ذي القعدة ثلاثين يوما، ليبدء عيد الأضحى لديهم يوم الاثنين الموافق 12 أغسطس/أب.

الدول العشرين هي، الهند وباكستان وبنجلاديش وإيران وسيرلانكا وسلطنة عمان ونيوزيلندا وأستراليا والمغرب وكينيا وجنوب أفريقيا وزيمبابوي وزامبيا وموزمبيق ومالاوي وتنزانيا وترينداد وتوباجو وجيانا وبريطانيا وموريتانيا.

وبدأت جموع الحجاج منذ فجر الأحد أول أيام عيد الأضحى، أداء نسك رمي الجمرات في مشعر منى برمي الجمرة الكبرى “جمرة العقبة” بسبع حصيات.

ووفقا لوكالة “واس”، اتسمت حركة الحجيج نحو جسر الجمرات والساحات المحيطة بها بالتدفق المتدرج والآمن على دفعات.

وتوزعت على الأدوار حسب التنظيم المعد، والعودة لمواقع إقامتهم بانسيابية ومرونة، فيما اتسمت الطرق في مشعر منى إجمالاً بالمرونة في الحركة المرورية للسيارات وتنقل الحجيج. المادة السابقة حكومة الوفاق تطالب المجتمع الدولي بوقف هجوم طرابلس بصورة عاجلة المقالة القادمة “أنصار الله” تعلن مقتل وإصابة جنود من الجيش السعودي بقصف مدفعي في جيزان

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر 20 دولة تعيد الأضحى يوم الاثنين بدلا من الاحد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.