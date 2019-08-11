الملك سلمان يستقبل رئيس مجلس الأمة الكويتي بقصر منى

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود في الديوان الملكي بقصر منى اليوم الأحد وبحضور ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق علي الغانم. وحضر الاستقبال عدد من ضيوف المملكة يتقدمهم الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي والأمراء والمفتي العام للمملكة والعلماء والمشايخ وكبار المدعوين من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والوزراء. كما حضر قادة القطاعات العسكرية المشاركة في حج هذا العام وقادة الأسرة الكشفية في المملكة المشاركة في الحج.

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