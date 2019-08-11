حكومة الوفاق تطالب المجتمع الدولي بوقف هجوم طرابلس بصورة عاجلة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

طالبت حكومة الوفاق الوطني الليبية المجتمع الدولي بالتدخل لإنهاء الهجوم الذي تشنه قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر على العاصمة طرابلس، “حتى يتسنى العمل على وقف النشاطات الإرهابية”.

جاء ذلك خلال في بيان، الأحد، لوزارة الخارجية، نشر عبر صفحتها على “فيسبوك” تعليقا على التفجير الإرهابي الذي شهدته مدينة بنغازي شرقي البلاد، ولقي خلاله 3 موظفين في الأمم المتحدة مصرعهم.

والسبت، قتل 3 أشخاص وأصيب آخرون في انفجار سيارة مفخخة أمام بنك ومول تجاري بمنطقة الهواري في مدينة بنغازي.

وأرجعت خارجية حكومة الوفاق المعترف بها دوليا “عودة النشاطات والعمليات الإرهابية للانفلات الأمني الذي تسبب فيه العدوان على العاصمة طرابلس وانقسام المؤسسات الأمنية والعسكرية”.

وتشن قوات حفتر منذ 4 أبريل/نيسان الماضي هجوما متعثرا للسيطرة على طرابلس وسط استنفار من قوات الوفاق، بينما دخل الطرفان هدنة دعت لها البعثة الأممية خلال أيام عيد الأضحى.