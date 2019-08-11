الإفراج عن 1634 سجينا تنفيذا لعفو رئاسي أصدره السيسي

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أعلنت وزارة الداخلية المصرية، اليوم الأحد، الإفراج عن 1634 سجينا، بمقتضى عفو رئاسي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ويأتي هذا القرار وفقا لبيان أصدرته الداخلية: استكمالا لقرار الرئيس السيسي الصادر بشأن العفو عن باقي مدة العقوبة بالنسبة إلى بعض المحكوم عليهم، بمناسبة عيد الأضحى المبارك”.

وأفاد البيان أن “قطاع السجون عقد لجانا لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى البلاد، لتحديد مستحقي الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة”.

وأكدت الوزارة أن أعمال اللجان انتهت إلى القرار ينطبق على 1024 سجينا يستحقون الإفراج عنهم بالعفو، و610 سجناء آخرين يستحقون الإفراج الشرطي.

و”الإفراج الشرطي”، يتطلب توافر عدة شروط يتعلق بعضها بالعقوبة المحكوم بها، وبعضها الآخر بالمدة التي يجب أن يقضيها المحكوم عليه بالسجن، فضلا عن الشروط التي يجب أن تتوفر في المحكوم عليه ذاته.