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الخرطوم الوطني يتعادل أمام أرتا الجيبوتي

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شهاب محمد - الخرطوم - عاجل-

الخليج 365 :

تعادل الخرطوم الوطني أمام أرتا الجيبوتي بهدفٍ لكل ضمن ذهاب تمهيدي بطولة الكنفدرالية اليوم”الأحد”.

وكان الخرطوم الوطني قد أحرز الهدف الأول عن طريق محمد المصطفى، قبل أنّ يدرك أرتا التعادل قبل نهاية المباراة.

وسيلتقي الفريقان في الثالث والعشرين من الشهر الجاري ضمن مرحلة الإياب.

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