وزير يمني بارز يوجه اتهاما صريحا لمحمد بن زايد بقيادة الانقلاب في عدن

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أصدر وزير الدولة اليمني لشؤون مجلسي النواب والشورى، محمد الحميري، تصريحات مفاجئة تزامنا مع الانقلاب الذي نفذته القوات المدعومة إماراتيا في عدن.

وقال “الحميري” أن الحكومة تواجه سلاح وإمكانات الإمارات في عدن، حيث تخوض القوات الانفصالية المدعومة إماراتيّاً معارك للسيطرة على مرافق الحكومة ومعسكرات الجيش.

وأكّد الحميري، في بيان له اليوم، أوردته “الأناضول”، أن “الوضع في عدن لم يعد يحتمل الصمت والنفاق”، مضيفاً أن “الشرعية تواجه إمكانات دولة بحجم الإمارات، وهذا ما قاله لي القادة ابتداء من الأخ نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية إلى أصغر مسؤول”.

وأضاف الوزير اليمني: “السلاح الذي تقاتل به المليشيات المعتدية سلاح الإمارات، والمال مالها، والخبراء خبراؤها، والطيران طيرانها”، مبيناً أنه “ليس هناك أي تكافؤ في الإمكانات رغم صمودهم”، في إشارة إلى القوات الحكومية، مناشداً السعودية، بوصفها “قائد التحالف” في اليمن، بالتدخل العاجل.

بالتوازي مع ذلك، قال نائب وزير الخارجية اليمني، محمد اليمني، إن ما يحصل في عدن هو “انقلاب على مؤسسات الدولة الشرعية”، التي “جاء تحالف الشرعية بهدف استعادتها ودعمها بعد انقلاب الحوثي عام 2014″، وفق ما نقل عنه حساب الخارجية على “تويتر”.