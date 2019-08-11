نبيل الكوكي: خرجنا بالمطلوب في رواندا

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الخليج 365 :
قال المدير الفني للهلال نبيل الكوكي إنّ النتيجة التي خرج بها فريقه أمام ريون سبورت الرواندي إيجابية وستمنح فريقه حافزًا للتأهل من ملعبه.
وأقرّ الكوكي في تصريحٍ لـ”باج نيوز” أنّ فريقه أضاع فرصًا سهلة وأنّ سوء الطالع حرمهم من حسم المباراة مبكرًا.
وأعرب مدرب الهلال عن رضائه للنتيجة التي انتهت عليها المواجهة، لافتًا إلى قدرتهم على تقديم مستوى مميزًا في جولة الإياب.
وحسم التعادل بهدفٍ لكل نتيجة مباراة الهلال أمام ريون سبورت الرواندي اليوم”الأحد”.
وأشار الكوكي إلى أنّهم أغلقوا ملف مباراة الفريق الرواندي وأنّهم سيعلمون على الاستعداد لمباراة العودة
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