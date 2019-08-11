“مجتهد” يكشف تفاصيل المخطط “الإماراتي السعودي” الجديد باليمن

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أكد المغرد الشهير “مجتهد” أن ما حصل في عدن اليوم، وسيطرة القوات الانفصالية بقيادة هاني بن بريك رجل ابن زايد باليمن على المدينة وتنفيذ انقلاب كامل على الحكومة الشرعية، يؤكد على ما سبق أن ذكره حول أن ابن سلمان ينوي فعلا إعطاء الشمال للأنصار الله.وأضاف:”مصيبة ابن سلمان أن أنصار الله يريدون اليمن كله وتعويضات بالمليارات”

وكان مجتهد قد ذكر في تغريدات سابقة له بيوليو الماضي أن محمد بن سلمان يستخدم وسطاء من القبائل اليمنية لإقناع أنصار الله بالتفاهم ويعرض تسليمهم الشمال بالكامل مقابل عدم التدخل بالجنوب.

وقال “مجتهد” في تغريدة له بتويتر رصدتها (وطن) حيث يتابعه أكثر من2 مليون شخص، إن الإمارات لم تنسحب إلا تهيئة لسيطرة عملائها على اليمن الجنوبي وحتى لا تتحمل مسؤولية الحدث.بالإضافة إلى غض الطرف عن مشروع أنبوب النفط الذي يمر في منطقة المهرة.