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إقتصادي يدعو لحل جهاز المغتربين

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شهاب محمد - الخرطوم - المغتربين

الخليج 365 :

دعا د.هيثم محمد فتحي المحلل والباحث الاقتصادي الى حل جهاز تنظيم شؤون السودانيين العاملين بالخارج الذى اصبح لاجدوى من وجوده على حد تعبيره فى ظل تقديم مجمعات الشرطة كافة الخدمات الممتازة التى يحتاجها المغتربون .

وقال سيادته فى تصريح (لسونا) ان الجهاز الان قد تحول الى مجرد مركز ابحاث لدارسة الهجرة مضيفا ان الحكومة يمكن ان تنجح فى استقطاب مدخرات وتحويلات المغتربين التى تتجاوز الستة مليار دولار بإعداد برامج اقتصادية واستثمارية تلبي تطلعاتهم بالتركيز على تنفيذ المشروع العقاري الخاص بهم.

وفى سؤال (لسونا) حول توجهات الدولة لانشاء بنك للمغتربين .قلل سيادته من اهمية إنشاء بنك للمغتربين باعتبار انه لاجدوى اقتصادية ولا فائدة مصرفية من ورائه لجهة ان البنوك المحلية تقوم الان بكافة الخدمات التي يحتاجها المغتربون وبصورة متكاملة .

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