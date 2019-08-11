الاطمئنان على تأمين الخدمات بولاية شمال كردفان

الخليج 365 :

عقدت غرفة طواري العيد اجتماعا اليوم بامانة الحكومة برئاسة الاستاذ موسي علي ابراهيم امين عام حكومة ولاية شمال كردفان رئيس الغرفة .

واستمع الاجتماع الى تقارير مفصلة حول موقف الجوانب الخدمية والصحية والامنية بالولاية .

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واشارات التقارير التي قدمها المدراء العامين للوزارات واعضاء الغرفة الى الوضع فيما يتعلق بتأمين المنشآت الحيوية والخدمية خاصة خدمات المياه والكهرباء اثناء عطلة عيد الفطر المبارك بالاضافة لحركة انسياب الدقيق والغاز للمخابز وتوفير الوقود الخدمي والخاص بالموسم الزراعي .

كما قدم المدير التنفيذي لمحلية شيكان تقريرا حول ترتيبات المحلية لعيد الفطر موكدا ان المحلية قامت بترتيب الميدان الخاص باداء صلاة العيد مشيرا الى حملات اصحاح البيئة والنظافة التي انتظمت المحلية وعدد من احياء مدينة الابيض

واكدت غرفة طواري العيد اهمية توفير الخدمات الاساسية من مياه وكهرباء وضمان انسياب الدقيق للمخابز لتوفير الخبز للمواطنين والخدمات الصحية بكافة مناطق الولاية كما دعت الى تفعيل لجان امن المحليات لتعزيز الامن والاستقرار بالولاية.