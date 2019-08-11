التعادل يحسم مواجهة الهلال وريون سبورت الرواندي

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الخليج 365 :
حسم التعادل بهدفٍ لكل نتيجة مباراة الهلال السوداني ونظيره ريون سبورت الرواندي والتي جرت عصر اليوم”الأحد” برواندا.
وكان ريون سبورت قد بكّر بالهدف الأول عن طريق أريك في الدقيقة الـ”13″ قبل أنّ يدرك الهلال التعادل في الدقيقة الـ”30″.
وسيكون الهلال في حاجة إلى الفوز أو التعادل في لقاء الإياب الذي سيقام في الخامس والعشرين من الشهر الجاري.
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