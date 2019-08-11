تفجير جزء من محطة طاقة نووية في ألمانيا

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
قامت الحكومة الألمانية بهدم برج تبريد يبلغ ارتفاعه 80 مترا، في محطة للطاقة النووية غربي ألمانيا.
وذكرت وسائل الإعلام الألمانية أنه قبل القيام بعملية الهدم تم إزالة جميع المواد المشعة تقريبا من الموقع، وفقا لما نقلته صحيفة “مايل.رو”.
تم افتتاح محطة الطاقة النووية بالقرب من كوبلنز في عام 1987، وهي المحطة الوحيدة على نهر الراين، وبعد مرور عام واحد تم إغلاقها بسبب تهديدات الزلازل.
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