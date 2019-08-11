شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: قامت الحكومة الألمانية بهدم برج تبريد يبلغ ارتفاعه 80 مترا، في محطة للطاقة النووية غربي ألمانيا.

وذكرت وسائل الإعلام الألمانية أنه قبل القيام بعملية الهدم تم إزالة جميع المواد المشعة تقريبا من الموقع، وفقا لما نقلته صحيفة “مايل.رو”.

تم افتتاح محطة الطاقة النووية بالقرب من كوبلنز في عام 1987، وهي المحطة الوحيدة على نهر الراين، وبعد مرور عام واحد تم إغلاقها بسبب تهديدات الزلازل.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تفجير جزء من محطة طاقة نووية في ألمانيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.