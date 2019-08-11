الأهلي المصري يفوز على اطلع برة برباعية نظيفة

فاز النادي الأهلي المصري علي بطل جنوب السودان اطلع بره، بأربعة أهداف نظيفة، خلال اللقاء الذي أقيم مساء اليوم، الأحد، على ملعب برج العرب بالأسكندرية.

الأهلي ألتقى مع اطلع بره في الأسكندرية رغم كونه الفريق الضيف، وذلك بناء على رغبة من بطل جنوب السودان، بذهاب الدور التمهيدي في دوري أبطال أفريقيا.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع اطلع بره يوم 24 أغسطس الجاري في مباراة العودة من الدور التمهيدي، والتي ستقام في مصر أيضًا.ج