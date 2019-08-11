سجل النادى الأهلى الهدف الثالث أمام منافسه اطلع برة عن طريق المغربي وليد ازارو فى الدقيقة 47 من عمر المباراة التى تجمعهما حاليًا على ستاد برج العرب بالإسكندرية في ذهاب الدور التمهيدي بمنافسات دوري أبطال إفريقيا، لتصبح النتيجة 3 / 0 لصالح بطل مصر.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ازارو يسجل الهدف الثالث في مرمى اطلع برة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.