قال الناطق الرسمي باسم الجبهة الثورية السودانية، محمد زكريا، إن مباحثات تمت في القاهرة بين المسؤولين المصريين ورؤساء الحركات المسلحة في الجبهة السودانية بغية التوصل لاتفاق بينها وبين قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري قبيل التوقيع النهائي المرتقب على الوثيقة الدستورية المقرر يوم 17 أغسطس/ آب الجاري.
ويضم وفد الجبهة الثورية الموجود حاليا بالقاهرة كلا من منى اركو مناوي رئيس حركة جيش تحرير السودان، ودكتور جبريل إبراهيم رئيس حركة العدل والمساواة، ودكتور الهادي ادريس رئيس حركة تحرير السودان المجلس الانتقالي، والحركة الشعبية لتحرير السودان ورئيسها مالك عقار ويرافقه القائد ياسر عرمان.
وكان وفد من قوى الحرية والتغيير قد وصل إلى القاهرة مساء السبت، ويضم عددا من القيادات أبرزهم رئيس حزب المؤتمر السوداني عمر الدقير، ومدني عباس ووجدي صالح من قادة قوى الحرية والتغيير، إضافة إلى علي السنهوري من كتلة الإجماع الوطني، لبحث إمكانية الوصول إلى اتفاق بين الفرقاء السودانيين.
كانت هذه تفاصيل خبر مباحثات في القاهرة بين فرقاء السودان قبيل توقيع الدستورية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.