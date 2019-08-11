الأهلي يتقدم على بطل السودان بهدفين لـ"معلول وازارو" في الشوط الأول

نجح النادي الأهلي بأقل مجهود في انهاء الشوط الأول ، بالتقدم بهدفين نظيفين لعلي معلول ووليد ازارو أمام اطلع برة بطل جنوب السودان ، في المباراة المقامة على ستاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية في ذهاب الدور التمهيدي بمنافسات دوري أبطال إفريقيا.
استحوذ الأهلي على مجريات المباراة منذ الثواني الأولى بعد انطلاقها، حيث جاءت الخطورة الأولى بعد مرور أربع دقائق أثر تحويل رمضان صبحي كرة عرضية أمسك بها الحارس، قبل أن تسقط منه لكنه لحق بها قبل عبور خط المرمى.
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