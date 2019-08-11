البرهان: أدعو للاستعداد لوضع الأسس لحكم مدني في السودان

قال رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان الفريق أول عبد الفتاح البرهان، أن التحديات والأوضاع الاقتصادية التي يعيشها السودان تحتم علي الجميع حماية ما تم التوافق عليه في الرابع من أغسطس.

كما دعا البرهان في خطاب وجهه للشعب السوداني بمناسبة عيد الأضحى، دعا إلى الاستعداد لوضع الأسس لحكم مدني أساسه المواطنة والحرية والعدالة سيتوعب جميع السودانيين، قائلا: "في ظل هذا الواقع الجديد لابد أن نجدد العزم على جمع الشمل والاستعداد لمرحلة جديدة من العمل والإنتاج والعطاء لوطن، هو في أمس الحاجة لتضافر جهود كل أبنائه في كل المجالات والميادين، من أجل البناء والتنمية والإعمار وتحقيق مصالحه العليا".

وأضاف ،البرهان، في خطابه أن السودان اليوم في أشد الحاجة إلى التماسك والتعاون والتعاضد في أبنائه؛ لمواجهة التحديات والتغلب على كل الأسباب التى أدت إلى إقعاد هذه الأمة، حسب تعبيره.

كما جدد البرهان التأكيد على أنه لا مكان اليوم لمروجي خطابات الفتن والتطرف والكراهية بين أبناء الشعب السوداني.

وختم البرهان خطابه بتوجيه تحية الشكر للسودانيين في أطراف السودان، مشيرا إلي أنهم أكثر حاجة للوقوف معهم، كما حيا أسر الشهداء وتمني عاجل الشفاء للجرحى.

وقال "الشكر أجزله للشعب السودانى الأصيل لصبره على كل الشدائد والأزمات القاسية والتحية لشباب وشابات الثورة الثائرين لأجل تحقيق السلام والحرية والعدالة، وأخص بالتحية جنودنا البواسل في القوات المسلحة والدعم السريع والشرطة وجهاز المخابرات العامة في كل المواقع وهم يحرسون السودان ويسهرون على أمنه بلا منٍ أو أذى".

Advertisements