مباحثات في القاهرة بين فرقاء السودان قبيل توقيع الدستورية

قال الناطق الرسمي باسم الجبهة الثورية السودانية، محمد زكريا، إن مباحثات تمت في القاهرة بين المسؤولين المصريين ورؤساء الحركات المسلحة في الجبهة السودانية بغية التوصل لاتفاق بينها وبين قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري قبيل التوقيع النهائي المرتقب على الوثيقة الدستورية المقرر يوم 17 أغسطس/ آب الجاري.

ويضم وفد الجبهة الثورية الموجود حاليا بالقاهرة كلا من منى اركو مناوي رئيس حركة جيش تحرير السودان، ودكتور جبريل إبراهيم رئيس حركة العدل والمساواة، ودكتور الهادي ادريس رئيس حركة تحرير السودان المجلس الانتقالي، والحركة الشعبية لتحرير السودان ورئيسها مالك عقار ويرافقه القائد ياسر عرمان.

وكان وفد من قوى الحرية والتغيير قد وصل إلى القاهرة مساء السبت، ويضم عددا من القيادات أبرزهم رئيس حزب المؤتمر السوداني عمر الدقير، ومدني عباس ووجدي صالح من قادة قوى الحرية والتغيير، إضافة إلى علي السنهوري من كتلة الإجماع الوطني، لبحث إمكانية الوصول إلى اتفاق بين الفرقاء السودانيين.

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