أطلقت شركة Tencent رسميا نسخة PUBG Mobile Lite للعمل على الهواتف الذكية ذات ذاكرة وصول عشوائى أقل من 2 جيجابايت.
واللعبة متاحة الأن على متجر بلاي ستور فى العديد من مناطق جنوب شرق آسيا وجنوب آسيا وشمال إفريقيا وأمريكا الجنوبية، بحسب موقع theverge الأمريكي.
وستكون اللعبة متاحة قريبا في أمريكا الشمالية والوسطى قريبًا، حيث تم تصميم الإصدار الخفيف من بابجى باستخدام Unreal Engine 4، ولكن حجم حزمة التثبيت يبلغ 490 ميجابايت فقط.
وتأتي اللعبة مع خريطة أصغر مصممة لـ 60 لاعبًا، مقابل 100 لاعب يمكن أن تستوعبها اللعبة القياسية على الخريطة، لذلك فإذا لم تلعب PUBG Mobile حتى الآن نظرًا لمتطلبات الأجهزة، فسيسعدك أن تعلم أن اللاعبين الجدد الذين انضموا إليها سيكونون مؤهلين للحصول على العديد من المكافآت.
كانت هذه تفاصيل خبر رسميا.. إطلاق نسخة "بابجى لايت" في العديد من المناطق الجديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.